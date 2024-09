Réunion préparatoire pour le Gamou de Ndiassane : L’Etat s’engage pour une organisation exemplaire 

XALIMANEWS-Une réunion nationale a été tenue, hier mardi, au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, sous la présidence du Ministre de l’Intérieur, le Général Tine. L’objectif était de coordonner les préparatifs du Gamou de Ndiassane, un événement religieux majeur attirant chaque année de nombreux fidèles. Une planification soignée est essentielle pour assurer la sécurité et le bon déroulement des festivités.

La réunion a rassemblé des personnalités religieuses et administratives, dont Serigne Khalifa Kounta, porte-parole du Khalife général des Khadres, et le Gouverneur de Thiès, ainsi que des représentants de services nationaux tels que la police, la gendarmerie et la santé publique. Les discussions ont porté sur des aspects cruciaux pour garantir une organisation réussie.

Des thématiques clés ont été abordées, incluant l’accès à l’eau potable, la sécurité des participants, la gestion sanitaire et la logistique des transports. Serigne Khalifa Kounta a souligné l’importance d’améliorer les infrastructures d’accueil pour mieux gérer les flux de pèlerins et a insisté sur la sécurisation des zones à forte affluence, notamment les routes.

Le Général Tine a rassuré les autorités religieuses et les organisateurs, affirmant que l’État mettra en œuvre toutes les ressources nécessaires pour assurer la sécurité des fidèles et faciliter les déplacements. Un dispositif de sécurité renforcé sera établi, avec une présence accrue des forces de l’ordre.

En ce qui concerne l’accès à l’eau potable et les infrastructures, des mesures seront prises en collaboration avec les services compétents pour répondre aux besoins des pèlerins. Les infrastructures sanitaires seront également renforcées pour assurer une prise en charge rapide des urgences médicales et fluidifier la circulation.

Le Ministre a mis en avant la collaboration entre l’État et la communauté religieuse de Ndiassane, réaffirmant l’engagement de l’État à soutenir l’organisation du Gamou. Il a souligné l’importance de cet événement pour le Sénégal, tant sur le plan spirituel que culturel, et a promis que toutes les dispositions seront prises pour un déroulement optimal.

En conclusion, le Général Tine a exprimé sa gratitude envers Serigne Khalifa Kounta et les participants pour leur contribution et leur collaboration, tout en insistant sur la nécessité d’une coordination étroite pour garantir le succès de l’événement.