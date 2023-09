Le Parti socialiste a convoqué deux réunions d’urgence samedi prochain : une réunion du Secrétariat exécutif national et une autre du Bureau politique. La 89ème réunion du Secrétariat exécutif national, avec la participation des députés et hauts conseillers territoriaux, portera principalement sur l’évolution de la vie politique nationale et les perspectives politiques et électorales. Elle sera suivie d’une session du Bureau politique, avec la participation des secrétaires généraux de coordination.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy