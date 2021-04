XALIMANEWS -Cheikh Abdou Bara Doli a fait une révélation de taille sur les dernières émeutes qui ont eu lieu en mars dernier. Le député qui était l’invité de Face to Face sur la TFM a indiqué que les manifestants allaient déloger Macky Sall du Palais et si cela n’a pas eu lieu c’est grâce à Serigne Mountakha Mbacké, khalif général des mourides: « deux mois avant cette affaire, j’ai rêvé de ces événements. Des manifestations ont éclaté et les manifestants sont allés déloger Macky Sall du Palais et le lendemain, je suis allé voir Serigne Mountakha Mbacké pour lui expliquer ce dont j’avais rêvé et si celà ne s’est pas produit c’est grâce au khalif général des mourides qui a pris ses dispositions. C’est lui qui l’a sauvé », a fait savoir le député.

