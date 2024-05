Révélation du Rapport de la Cour des comptes sur le Prodac : Pape Malick Ndour percevait 5 millions F CFA mensuellement en tant que coordonnateur 

XALIMANEWS-La Cour des comptes a dévoilé le rapport concernant le Programme des domaines agricoles et communautaires (Prodac).

D’après ce rapport, les deux coordonnateurs du Prodac, Pape Malick Ndour et Mamina Daffé, percevaient chacun un salaire mensuel de 5 millions de F CFA, tandis que Ibrahima Cissokho (SPMA) touchait 2 millions de F CFA.

Dans sa recommandation n°45, la Cour a exigé du Coordonnateur du PRODAC de prendre les mesures nécessaires pour régler les dettes sociales et fiscales du programme.

L’analyse du registre de paie, selon le rapport de la Cour des comptes, a révélé que des agents du PRODAC ont également bénéficié d’indemnités financées par le budget du PDEAS. Parmi eux, les Coordonnateurs et le Spécialiste en Passation des Marchés et Approvisionnement (SPMA) qui reçoivent, en plus de leur salaire, une indemnité mensuelle de 500 000 FCFA.

Pendant la période examinée, 48 000 000 FCFA provenant du budget du PDEAS ont été alloués en indemnités à des agents déjà rémunérés par le budget du PRODAC. Selon le rapport, accorder une indemnité à ces agents uniquement n’est pas justifié, car tous les services du PRODAC collaborent avec le PDEAS. Par exemple, le comptable des matières est le même pour les deux entités, et des directions telles que la Direction technique (DT) interviennent notamment dans l’évaluation technique des offres et le suivi des travaux de construction des infrastructures, tout comme la Direction du Système d’Information (DSI) qui supervise l’ensemble du système d’information géographique.