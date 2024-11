Révélations: “À Koungheul, pour être consultés par un médecin, les koungheuloises et koungheulois doivent payer un ticket de consultation de 10.000 FCFA”

XALIMANEWS: “À Koungheul, pour être consultés par un médecin, les koungheuloises et koungheulois doivent payer un ticket de consultation de 10.000 FCFA”, a révélé le parlementaire Guy Marius Sagna dans une note reçue par la rédaction de Xalima.

Selon toujours lui, c’est trop cher, ce n’est pas normal.

“Cela doit être corrigé. J’attire l’attention du ministre de la santé et de l’action sociale sur cela”, a-t-il martelé

Et de poursuivre: “je me réjouis de la rencontre entre le ministre de la santé et de l’action sociale (MSAS) et le COMES et les internes des hôpitaux.

Je soutiens sans réserve que les médecins en spécialisation :

– doivent prendre des congés de maternité. Cette violation de la loi doit s’arrêter dans les meilleurs délais.

– doivent bénéficier d’une prise en charge médicale.

– doivent avoir un statut légal

Le mardi 19 novembre j’avais parlé ici des stagiaires de l’hopital régional de Ziguinchor qui étaient restés deux mois sans salaire. Pire certains stagiaires sont stagiaires dans cet hôpital depuis 10 ans.

Le 22 novembre le directeur de l’hôpital régional de Ziguinchor a fait un communiqué où il dit:

« en raison des tensions de trésorerie, la structure est confrontée à un retard de paiement des motivations. Cependant, à l’approche de la fin du mois de novembre, il apparaît plus opportun de se pencher d’abord sur les salaires.

La direction informe ainsi tout le personnel qu’après les salaires de ce mmos, elle s’attelera au paiement des motivations et espère pouvoir payer tous les arriérés de motivation avant le 31 décembre »

Le directeur ne sait-il pas que ce qu’il appelle « motivation » est en réalité un salaire pour les stagiaires ? Ces stagiaires ne reçoivent rien de l’hôpital et comme certains ont fait 10 ans voire plus dans cet hôpital, ils ne sont plus des stagiaires mais des travailleurs étant liés à l’hôpital par un contrat à durée indéterminée (CDI) qui doivent recevoir leur salaire chaque fin du mois avant de recevoir leur motivation. J’invite le directeur de l’hôpital régional à avoir dans les meilleurs délais une rencontre avec ces stagiaires pour régulariser leur situation (CDI et salaire”