Serigne Mboup sur le plateau de Maïmouna Ndour Faye « j’ai discuté avec le Président et je lui ai expliqué pourquoi je me présente aux élections municipales. Il n’a pas trouvé d’inconvénients et m’a juste conseillé que l’on fasse la campagne dans les règles du jeu. Par ailleurs, un de ses émissaires était venue auparavant pour me dire que le Président souhaite que je retire ma candidature. Chose que je n’ai accepté ».

