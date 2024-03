Révélations sur Amadou Ba, sa candidature et ses relations dans Benno : Le directoire de campagne déballe tout

XALIMANEWS-Dans un contexte de mauvaise campagne contre la candidature de Amadou Ba, ses proches accusent un « groupuscule de personnes » au sein de l’Alliance Pour la République et déballent tout. Pour, Oumar Sow, membre du directoire de campagne du candidat de Benno, il y a plutôt lieu de s’interroger sur la trame des événements qui voudrait qu’on disqualifie l’ex Premier ministre et qu’on annule les élections. « Si tout leur plan marche, on va aussi vers une dissolution du Conseil Constitutionnel », a confié ce proche de Amadou Ba qui dénonce plusieurs manoeuvres.