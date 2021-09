Sur ces entrefaites, le Crd entame des négociations en coulisses avec le Pds. C’est le profil parfait : malgré l’enfer que lui ont fait subir les parlementaires libéraux alors qu’il était Premier ministre, le fils de Kéba Mbaye a toujours entretenu de bonnes relations avec les Wade. D’ailleurs, en mars 2018, sous la plume de votre humble serviteur dans les colonnes de Dakaractu, il avait été révélé l’audience que le pape du Sopi accorda à l’ex-PM de Macky Sall à Versailles. http://(https://www.dakaractu.com/Versailles-rencontre-secrete-entre-Me-Wade-et-Abdoul-Mbaye_a149150.html) Mamadou Lamine Diallo également n’était pas gêné par une alliance avec le Pds, car il doit son mandat de député aux libéraux. Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo, après avoir donné leur aval au Pds, n’ont pas réussi cependant à convaincre le binôme Thierno Alassane Sall-Ibrahima Hamidou Dème. Ils peineront à enrôler TAS, qui ne souhaite vraiment pas se retrouver dans la même coalition que les Wade après la publication de son livre intitulé « Protocole de l’Elysée… ». Un brulot où l’ancien président de la République et son fils ont été sévèrement critiqués. Selon nos sources, l’ancien ministre de l’Energie n’est pas dérangé par le Pds, en tant qu’entité. « Si c’était Tafsir Thioye ou un autre, on aurait adhéré », éclaire-t-on. Ce qui dérangerait Thierno Alassane Sall, qui ne manquerait pas scrupules au point de s’illustrer par une pirouette spectaculaire, serait le fait de devoir ravaler son vomi après avoir traité Me Wade et Karim de tous les noms d’oiseaux. Ainsi, à l’issue de la réunion de la République des valeurs, qui dura 5 heures, pour trancher la pomme de discorde, le « non » l’a largement emporté. Séance tenante, on s’est abstenu de délibérer, histoire d’éviter les fuites dans la presse. C’est un comité restreint du RV qui partagera avec l’opinion l’option de « se retirer » et non « se rétracter » de la coalition. Si l’on a retardé la publication de la décision finale, informe-t-on, dans le même créneau de révélations, c’est parce que Thierno Alassane Sall voulait se donner le temps de discuter avec chacun leader au Crd.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy