Il faut juste rappeler qu’à ce niveau, dans le projet de décret portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de la présidentielle du 25 février 2024, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en charge également de l’organisation des élections au Sénégal, Antoine Félix Abdoulaye Diome, avait défini les différentes étapes de ce processus. Ainsi, dans ce document, le ministre de l’Intérieur a renseigné que les Commissions administratives seront instituées pour les besoins de cette opération par les autorités compétentes (Préfets et Sous-préfets ou Chefs de représentations diplomatiques ou consulaires) dans toutes les communes et les sièges consulaires fixées par les Chefs de représentations diplomatiques ou consulaires. Ces dernières se chargeront de l’exécution de différentes opérations de cette révision exceptionnelle des listes électorales, de la date du 06 avril au 02 mai prochain qui marquera la fin de toutes les opérations de révision exceptionnelle des listes électorales auprès des différentes Commissions administratives sur le territoire national et à l’Étranger.

