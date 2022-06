« Les résultats enregistrés dans le cadre du programme ont été globalement satisfaisants, malgré un environnement difficile. A l’entame de l’année 2022, l’économie sénégalaise a poursuivi sa vigoureuse reprise économique engagée en 2021, mais les répercussions négatives de la guerre en Ukraine sont venues entraver cette reprise », a-t-il dit. Il a ajouté que la reprise après la pandémie se heurte désormais à des vents contraires en raison de la flambée des prix mondiaux des produits pétroliers et des denrées alimentaires et d’un environnement international de plus en plus difficile. «Les perspectives de croissance à court terme se sont dégradées, des pressions inflationnistes sont apparues et les besoins de financement budgétaire et extérieur ont augmenté », a ajouté Kenji Okamura.

Selon un communiqué de presse, l’achèvement des revues permet le décaissement immédiat d’environ 215,78 millions de dollars (161,82 millions de Dts) en faveur du Sénégal. Le Conseil d’administration a également approuvé une augmentation de l’accès et une dérogation pour le non-respect d’un critère de performance, ainsi que la modification d’un critère de performance et d’objectifs quantitatifs. Par conséquent, le financement combiné approuvé en juin 2021 pour une durée de 18 mois au titre de l’AC et de la FCC a été augmenté d’environ 172,6 millions de dollars (129,44 millions de Dts), passant de 650 millions de dollars (453 millions de DTS) au moment de l’approbation à environ 776,67 millions de dollars (582,44 millions de Dts). A l’issue des délibérations du Conseil d’administration, Kenji Okamura, directeur général adjoint et président par intérim, a salué les résultats obtenus par le Sénégal.

