Le leitmotiv reste pratiquement le même pour tous : le pouvoir n’acceptera plus jamais que de telles choses se reproduisent dans le pays, ou encore, les auteurs des troubles à l’ordre public seront punis. Ces avertissements et autres menaces, faudrait-il le reconnaitre, font suite à la sortie du leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko pointé du doigt parla «masseuse», Adji Sarr. En visite le 16 mars dernier, à l’un des mouvements qui l’ont soutenu lors de ses démêlés judiciaires, notamment FRAPP de Guy Marius Sagna, le député de Pastef, ragaillardi par ces événements, a prévenu l’Etat. Il avisera que si les exigences du Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) ne sont pas respectées, «la deuxième vague de manifestations risque d’être plus dévastatrice que la première. Parce que le peuple est déjà conscient et mobilisé».

