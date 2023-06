« Nous avons trouvé deux enfants morts noyés dans le canal de la CSS ce matin. Après identification, il s’agit de deux garçons âgés respectivement de 13 et 14 ans. L’un habite à Ndiagne et l’autre Niangaye. Il paraît qu’ils sont des élèves. Ils sont descendus de l’école et sont venus ici au niveau du canal pour jouer au foot. Leur ballon est tombé dans le canal. Ils sont rentrés dedans pour le faire sortir et malheureusement, ils se sont noyés. Je précise également que chaque année, nous enregistrons des cas de noyade au niveau du canal. C’est vraiment déplorable. Il faut que les autorités de la Compagnie Sucrière Sénégalaise nous aident à renforcer la sécurité au niveau du canal. », a relaté le témoin sur les ondes de la Rfm.

