Rien n’a changé dites-vous ? Voyons voir (par Marvel Ndoye)

L’on entend çà et là de certaines personnalités que nous serions en train d’assister aux mêmes pratiques que sous l’ère du tyran Macky Sall et sa bande de psychopathes. Quelle absurdité ! On peut certes encourager la cybercriminalité à être moins frileuse car il faut de tout pour faire un monde, même de ces guignols insolents ou écervelés, mais il ne faut surtout pas pousser la fumisterie jusqu’à dire que rien n’a changé. Tout le monde a vu comment cela se passait avant. Ce n’était rien de moins que ceci : :

1° Hé toi Massamba, pourquoi tu portes un bracelet Pastef au poignet ? Viens ici. Touy Touy ! Allez, mandat de dépôt pour association de malfaiteurs. 10 mois de prison

2° Hé toi Mademba, pourquoi tu as la photo de Sonko comme fond d’écran ? Viens ici. Touy Touy ! Allez, mandat de dépôt pour troubles à l’ordre public. 8 mois de prison.

3° Hé toi Moussa, pourquoi tu as mis en statut Whatsapp le mot « résistance » ? Viens ici. Touy Touy ! Allez, mandat de dépôt pour appel à l’insurrection. 14 mois de prison.

4° Hé toi Falla Fleur. Pourquoi tu as écrit « Maintien rek » sur ta page Facebook ? Viens ici. Allez, mandat de dépôt pour appel à l’insurrection. 6 mois de prison.

5° Hé toi, Aliou Sané (Y’en a marre), pourquoi tu circules aux alentours de Cité Keur Gorgui ? Viens ici. Allez mandat de dépôt. 2 mois de prison.

6° Hé vous 2 là, on a dit que la manifestation n’est pas autorisée. Que faites-vous prêt de l’arrêt de bus ? Vous ressemblez à des pro-Sonko. Venez ici. Touy Touy ! Allez, mandat de dépôt. 10 mois de prison.

7° Hé toi petit, tu as jeté un caillou sur un blindé. On s’en fout que tu aies 15 ans. Touy Touy. Allez, mandat de dépôt pour terrorisme. 2 ans de prison.

8° Hé toi Assane Mbacké (Pastef), que fais-tu assis dans ce terrain vague alors que le meeting est interdit ? Allez, mandat de dépôt. 9 mois de prison.

9° Hé toi, Cheikh Wade, tu as l’air d’appartenir à Pastef. Je m’en fous du drapeau que tu portes ou que tu sois un enfant. Allez, prends cette balle dans la tête. RIP

10° Hé toi Baba Kana, tu as une tête à soutenir Ousmane Sonko. C’est aujourd’hui que tu vas mourir. Allez, prends cette balle au ventre, et ces quelques coups de crosse sur la tête pour t’achever. RIP

11° Hé toi Maty Sarr Niang. Tu as posté sur ta page Facebook des vidéos de manifestations. Viens ici. Allez, mandat de dépôt. 10 mois de prison.

12° Hé toi Pape Alé, tu as lu un rapport qui met à nu notre complot. Les mains en l’air. Allez mandat de dépôt. On verra ton cas plus tard.

13° Hé toi Pape Abdoulaye Touré, on s’en fout de qui t’a cassé la tête et les bras, ou que tu sois la victime. Il parait que tu soutiens Ousmane Sonko. Allez, mandat de dépôt. 9 mois de prison.

14° Hé toi, Serigne Saliou Gueye, quelqu’un a écrit dans ton journal une contribution qui nous dérange. Allez viens ici. Mandat de dépôt. 2 mois de prison.

15° Hé toi Oustaze Assane Seck, pourquoi tu as dit que si l’on emprisonne Sonko, le pays va s’embraser ? On s’en fout si d’autres à l’APR ont dit pareil. Allez, mandat de dépôt. Un an de prison.

16° Hé toi Fadilou Keita, on s’en fout que ton frère ait été liquidé. Pourquoi tu as écrit « J’espère qu’ils n’ont pas tué mon frère » ? Viens ici. Allez, mandat de dépôt. 1 an de prison.

17° Hé toi Diomaye, pourquoi tu as écrit les mots « Clochardisation de la justice » ? On s’en fout si c’est ton opinion. Allez, mandat de dépôt. 11 mois de prison.

18° Hé toi Ousmane Sonko, pourquoi as-tu confisqué le téléphone de celle qui t’espionnait ? On s’en fout que tu sois le chef de l’opposition. Allez viens ici. 8 mois de prison.

19° Hé toi, on a besoin de coupables pour le bus qu’on a fait cramer afin de l’imputer au Pastef. Signe ces aveux. Allez mandat de dépôt pour attentat. 1 an de prison.

20° Hé toi mère Amy Dia, tu as envoyé un Wave de 50 000 à un manifestant. Allez viens ici. Financement du terrorisme. Mandat de dépôt. 2 ans de prison.

Et figurez vous qu’on peut continuer à énumérer de 21 à plus de 2500 cas d’innocents incarcérés, dont 99% sans convocation, dont des femmes enceinte, des bébés, des handicapés, des vieillards. Cela représente en moyenne 3 arrestations / emprisonnements par jour de Mars 2021 à Décembre 2023. Certains y ont survécu, parfois avec des séquelles à vie. D’autres en sont morts, soit en détention, soit quelques temps après leur libération.

Alors à vous les hypocrites qui osez dire que rien n’a changé entre l’ère du tyran psychopathe et maintenant, qui osez comparer un verre d’eau et un océan, comment pouvez-vous dire cela simplement parce que :

1° Un clown à la recherche de buzz, au langage ordurier, qui se prend pour Sonko, a été poliment convoqué, interrogé et détenu quelques heures ?

2° Un mercenaire des médias, violeur confirmé, qui avait suggéré de tuer 90% des sénégalais s’il le fallait pour juger Sonko, a été poliment convoqué, interrogé et détenu quelques heures ?

3° Un bouffon insulteur qui appelait régulièrement au meurtre du chef de l’opposition est en détention depuis 2 mois pour injures publiques, répétées et assumées ?

4° Un vieux sénile qui a rêvé d’une bagarre au palais est en détention depuis 1 mois ? Un emprisonnement que je déplore cela dit en passant car il a plutôt besoin d’un psy.

5° Un expert certifié en injures publiques qui faisait emprisonner tant d’innocents, et un faux imam, ont été condamnés à 3 mois de prison ?

6° Un pilleur des deniers publics qui mérite la perpétuité est en détention depuis quelques semaines.

7° Un employé de « Keur Dof Yi » a été retenu 3 jours pour apporter ses preuves de la complicité de la police dans la mort des milliers de migrants ?

Donc en 6 mois, 5 incarcérations dont 4 justifiées, et 3 convocations de guignols à la recherche de pub. En quoi peut-on comparer cela avec 2500 arrestations brutales et arbitraires suivies d’emprisonnements, plus de 1500 cas de tortures et mutilations, plus de 80 assassinats sans coupable, des carrières et commerces hypothéqués ? Vous étiez où pendant que cela arrivait ? Qu’avez-vous fait à part quelques rares tweets timides pour les moins hypocrites ? Par parallélisme à vos aboiements hypocrites d’aujourd’hui pour 7 convocations, vous auriez dû tenir à l’époque 2 conférences de presse par semaine, soit 300 en 3 ans et non 2 ou 3 comme on a vu.

On peut déplorer le cas du vieux sénile Commissaire Keita qui devrait être libéré au plus vite. On peut aussi s’interroger sur l’opportunité d’offrir quelques heures de buzz au clown de l’opposition qui rêve d’être Sonko, ainsi qu’au mercenaire mythomane de la presse, mais il ne faut pas pousser la fumisterie jusqu’à dire que rien n’a changé, et parfois assis aux côtés des membres de l’APR/BBY auteurs des crimes contre l’humanité auxquelles vous avez assistés.

Normalement 99% des membres du gang d’assassins et de cleptomanes de APR / BBY qui ont été à des postes de responsabilité, ainsi que leurs complices et nervis, auraient déjà dû être en prison en ce moment. Vous les hypocrites devriez plutôt demander chaque jour aux nouvelles autorités qu’est-ce qu’elles attendent pour les foutre au gnouf ?

HALTE A LA FUMISTERIE ET AU M’AS-TU VU

MARVEL NDOYE

