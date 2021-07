Les conséquences de la COVID-19 vont bien au-delà de la mortalité et de la morbidité causées par le nouveau virus DELTA lui-même. Les perturbations qu’ont subies nos populations sous l’emprise de cette maladie sont un exemple tragique parmi d’autres de l’impact disproportionné que la pandémie a sur certaines personnes. Aujourd’hui, toutes les mesures visant à diminuer les risques de propagation de la Covid-19 sont mises en œuvre pour que la santé et la sécurité de toutes les populations soient assurées sur l’ensemble du territoire. Ainsi, pour éviter que des foyers d’éclosion surviennent le Mouvement Citoyen Dàq Mbas Mi demande aux citoyens de respecter les consignes sanitaires en vigueur dans les lieux publics et privés lors d’une pratique d’une activité qu’elle soit politique, culturelle ou sportive ainsi que dans les transports en commun. Le Mouvement Dàq Mbas Mi en appelle à la responsabilité et à la prise de conscience des populations pour éviter toute alerte maximale »

