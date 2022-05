« Je n’ai pas déposé, je n’ai pas cacheté, je n’ai rien fait de tout cela. Le cas échéant, j’aurais dit aux Sénégalais que j’ai commis l’erreur ; mais je n’ai rien fait. Et, ce que Déthié ne sait pas c’est que nous étions filmés. Dieu nous jugera car une fois que le dossier sera traité, nous allons tout rendre public pour montrer qu’il a menti. Je lui ai dit que nous sommes des humains et nous ne sommes pas infaillibles, nous pouvons commettre des erreurs. Dis aux leaders que nous avons commis une erreur et qu’on essaie de trouver une solution. Mais, comme il a dit devant la face du monde qu’il m’a remis son cachet, ce qui est archi faux, c’est lui?même qui a apposé le cachet sur tous les 34 dossiers (titulaires et suppléants) en sus de la liste nationale. La commission peut en témoigner. Pour vous confirmer qu’il a menti, je vous dis que le dos? sier de Dakar était le dernier dossier à déposer. Alors il n’avait rien à régler ailleurs, comme il le prétend. L’accord dont il parle a été réglé depuis. Au moment où il voulait remplacer Palla Samb pour insérer Ngoné Mbengue, la commission lui a fait savoir qu’il était inutile pour nous de nous faire du souci car, selon eux, ‘’aux termes de l’article L49, la sixième et la septième place, n’étaient pas concernées par la parité. Tout cela nous a échappé », a relaté Saliou Sarr.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy