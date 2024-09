Risques de débordement du fleuve Gambie : Les populations riveraines appelées à la vigilance

XALIMANEWS-Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a signalé le 30 septembre 2024 une élévation rapide et inquiétante du niveau de l’eau du fleuve Gambie. À 16 heures, un communiqué de presse a indiqué que le niveau était de 11 m à Gouloumbou et de 12,63 m à Simenti, respectivement à 1 m et 37 cm en dessous des seuils d’alerte.

Cette montée inquiétante du niveau de l’eau pose des risques de débordement, particulièrement dans les zones les plus basses. En conséquence, les populations riveraines ainsi que les acteurs économiques situés le long des berges sont exhortés à faire preuve d’une vigilance maximale, selon les déclarations des services de Cheikh Tidiane Dieye.