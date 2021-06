Dans son bulletin de prévision reçu à l’APS, l’agence signale qu’à partir du mercredi soir jusqu’au jeudi, ’’les conditions deviendront progressivement favorables à des pluies et orages sur les régions Sud (Kédougou, Kolda, Ziguinchor, Sédhiou) et Centre-est (Tambacounda, Bakel, Koungheul, Kaffrine et probablement Nioro et Kaolack)’’.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy