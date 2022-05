Et Dieu créa le 6 février 1945 à Nine Miles le plus grand miracle des siecles de lumière et le baptisa Robert le dictionnaire de la musique globale avant même la globalisation .

Bob Marley est finalement une force harmonieuse de l’inspiration divine découlant des mutations et tendances existentialistes dont l’essence en elle même demeure une rebellion de l’âme éternelle.

Bob Marley est l’eternité soumise aux lois de la pesenteur des sonorités, des paroles , des écrits et de la hauteur très pointue du projet humaniste dont il en est le porteur.

L’irrèversibilité du génie deferlant du Prophète du reggae nous parle si fort que nous n’attendons plus les messages aux voix polyphoniques qui engendrent et developpent l’ére des grandes révolutions culturelles, sociales et èconomiques.

Robert Nesta Marley a parachevé avant l’heure l’amour qui couvent ses chansons, la revolte qui grandi la dignité de l’humanité, et ce n’est pas tout.

L’auteur de « Could you be love » a dans sa pérégrination spirituelle et existentialiste semé les arbres de l’humanisme total par les racines. Robert Nesta Marley n’est ni un homme ni une femme, il n’est également ni un noir ni un blanc, encore moins un metisse, Robert Nesta Marley est la vie qui donne à notre existence une vie.

Son départ vers sa source , la meilleure source de la création le 11 mai 1981 à Miami a eu comme pretexte un cancer généralisé.

En réalité l’oeuvre la plus limpide , la plus parfaite, et la plus éternelle empreunte toujours la voie des commentaires alors qu’elle doit être destinée à être contemplé.

La planète, l’univers, et le monde des mortels se nourrissent encore et pour toujours des semences du Robert Nesta Marley dit Bob Marley, cet Auteur-compositeur-interprète et musicien jamaïcain.

Le président Abdoulaye Mamadou Guissé

Observatoire de la musique et des arts du sénégal.

( Omart Sénégal).