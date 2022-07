Après une campagne express lancée à la suite de la démission le 7 juillet de Boris Johnson, emporté par les scandales et les mensonges, les députés conservateurs votaient une cinquième et dernière fois ce mercredi pour choisir les finalistes dans la course au pouvoir. Ils ont choisi Rishi Sunak et Liz Truss, que les adhérents du Parti conservateur devront départager d’ici début septembre.

