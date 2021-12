Enfin, les Grenats ont renoué avec la victoire après une longue série d’insuccès, en s’imposant devant Lorient (4-1) et grimper à la 18e place du classement. Metz a pu compter sur ses Sénégalais, Pape Matar Sarr titularisé et Ibrahima Niane entré en jeu à la 71e minute, tous 2 buteurs aux 5e et 80e minutes. Opa Nguette titularisé d’entrée est resté muet et fut remplacé à la 84e minute par Tchimbembé. Le club de Metz obtient du coup sa 3e victoire de la saison en 18 journées. Les Bretons du Stade Rennais avec Alfred Gomis dans les buts, ont été surpris à domicile par l’OGC Nice (1-2). Le gardien international sénégalais a encaissé 2 buts des œuvres de Dolberg (19e sp, 0-1) et Atal (51e, 0-2), la réduction du score pour les Bretons est venue de Bourigeaud (59e, 1-2). Avec ce revers à domicile, le Stade de Rennes (31 pts) voit Marseille lui chiper la place de dauphin. Clermont Foot (15e, 17 pts) avec Arial Mendy comme titulaire, s’est imposé face à Angers (9e, 25 pts) avec Sada Thioub aligné sur le banc durant toute la partie. Enfin, Bordeaux de Mbaye Niang entré en jeu à la 77e minute, a concédé une 7ème défaite devant Troyes. Les Girondins occupent la 16e place avec 17 points.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy