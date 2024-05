RTS : Pape Alé Niang annonce la rupture « Nia démoon naniou déloussi… »

XALIMANEWS- Nouvellement installé dans ses fonctions, le nouveau directeur général annonce la rupture. A cet effet, Pape Alé Niang tend la main à ses nouveaux collaborateurs y compris ceux qui étaient partis de la RTS et qui, selon lui, ont encore leur place « à la maison ». Il appelle, notamment, à la liberté et à la responsabilité. Dans son discours en wolof, il rappelle que les agents sont la locomotive de la RTS et qu’ils ont tous un rôle à jouer dans le maillon de la chaîne. « J’ouvre mes portes grandes ouvertes à tous ! Je suis très loin de les fermer d’ailleurs », a t-il dit.