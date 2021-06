X ALIMANEWS- Seydou Diouf a annoncé, mercredi, ses ambitions pour la Ville de Rufisque sous la bannière de la coalition présidentielle. «Candidater à la candidature pour Benno bokk yaakaar et diriger la liste pour la Ville», a insisté le Secrétaire général du Parti pour le progrès et la citoyenneté (Ppc) lors d’une réunion d’orientation du parti à son siège, à Rufisque Nord. «Aller vers des élections locales, c’est faire des arbitrages qui prennent en compte l’adhésion populaire autour des différents leaders de la coalition. Nous sommes conscients que les Rufisquois nous attendent, que le 23 jan­vier sera le rendez-vous de Seydou Diouf avec sa ville», a promis le successeur de feu Mbaye Jacques Diop. «Le Ppc n’a jamais rien exigé, ni ministres, ni directeurs généraux, ni chargés de mission. Nos femmes et nos cadres n’ont pas été promus mais, pour autant, nous restons engagés et fidèles dans notre engagement aux côtés du Président Macky Sall», a-t-il indiqué comme argument pouvant faire tourner l’arbitrage en sa faveur. «Je me bats tous les jours à l’Assem­blée nationale pour le succès de la coalition Bby. Des débats les plus épiques, j’étais le seul pour faire face à l’opposition. Sur tous les dossiers sensibles, je suis présent, défendant la vision du Président Macky Sall, la vision de son gouvernement», a-t-il mis dans la balance. Pour avoir constaté une ville plongée «dans un désordre incompréhensible», le président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale a estimé que «Rufisque mérite mieux et Rufisque aura mieux parce qu’elle a les ressources pour assurer son développement». Seydou Diouf a aussi adressé un message taquin à l’ancien ministre de la Justice. «J’ai entendu que mon ami Ismaïla Madior Fall a déclaré sa candidature, je l’encourage. Mais je lui donne rendez-vous sur le terrain», a-t-il défié en assurant une confrontation courtoise entre eux dans ce com­bat. Son potentiel concurrent, l’ancien Garde des sceaux, n’a pas pour l’heure officiellement déclaré sa candidature. Il l’avait conditionnée à l’obtention d’«une masse critique de Rufis­quois» ou même d’une directive venant d’en haut pour passer à l’acte.

