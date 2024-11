Rufisque : Un vendeur de portables poignardé à mort par son neveu

XALIMANEWS-Une dispute autour d’un compteur Woyofal a conduit au meurtre tragique de Souleymane Thiandoum, un vendeur de portables, tué par son neveu dans le quartier Diokoul Wague de Rufisque, dans la nuit du 3 novembre 2024. Le suspect, S. Thiandoum, a été arrêté par la police.



Selon le Soleil Digital, pour une affaire de compteur Woyofal, S. Thiandoum a poignardé son oncle Souleymane Thiandoum. Le suspect a été arrêté par la police de Rufisque.

Le drame s’est déroulé au quartier Diokoul Wague de Rufisque, dans la nuit du 3 novembre 2024, aux environs de 21 heures. Selon toujours le média national, tout est parti d’une dispute entre le défunt Souleymane Thiandoum et son neveu S. Thiandoum. La victime voulait s’accaparer du compteur woyofal au motif qu’il a été enregistré en son nom. Et face au refus de son neveu, une violente altercation a éclaté. Au cours de celle-ci, S. Thiandoum, soudeur a poignardé mortellement au cou son oncle, qui était vendeur de téléphone de portables.

Né en 1976, Souleymane Thiandoum a rendu l’âme avant même son évacuation à l’Hôpital Guedj de Rufisque.

Après avoir constaté le décès, la police a fait une réquisition pour autopsie par l’Hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff.

D’après le Soleil Digital, Le mis en cause, S. Thiandoum est placé en garde-à-vue au commissariat central de Rufisque pour les besoins de l’enquete.