De retour des vestiaires, la France accentue son avance à la suite d’une pénalité (25-19). En ce moment du match il restait 15 minutes à jouer. Mais les Sud Africains vont réaliser leur 4 ème essait plus la pénalité et passent devant (26-25). On jouait la 68e minute. La tension est palpable dans les 2 camps. Dans la foulée, l’Afrique du Sud obtient une pénalité, transformée, et ça fait (29-25, 69e), pour les champions du monde en titre. La France doit se ressaisir dans les onze minutes restantes. Elle réduit son passif à un point après avoir transformée une pénalité (29-28). Les deux équipes se tiennent de près. Tout restait possible dans ce match. A1 minute 6 seconde de la fin, la France perd la balle lors d’une contre attaque. Mais les Sud-Africains vont vite aussi leur rendre à nouveau la balle. Mais alors que le temps etait épuisé, la France qui avait la possession dans la zone adverse, va perdre la balle, récupérée par la partie adverse qui dégage en touche et obtient sont ticket en demi-finale.

