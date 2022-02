ADVERTISEMENT

L’ Occident a créé le système Swift. Un système d’échanges inter bancaires mais qu’il utilise comme une épée de Damoclès suspendue sur les pays économiquement et/ou financièrement faibles.

Cela dure depuis plus de soixante dix ans. Le Swift lui même est basé sur le dollar.

Cependant le dollar a perdu ses fondations depuis que Nixon l’a détaché de sa couverture d’or.

Aujourd’hui les Occidentaux ont, en permanence, ce langage : » Attention ! Nous allons vous sanctionner ». Des menaces au niveau du système Swift.

La Russie, la Chine, l’Iran, la Corée du Nord, certains pays d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie et du Moyen Orient ne sont pas loin de constituer la moitié corporelle du Swift. Si cet ensemble quitte le Swift il ne sera pas loin de gagner le combat contre les pays de l’ouest et l’ OTAN. Cette « guerre » à laquelle la Russie et la Chine se préparent. Comme qui dirait : « Si tu veux la paix prépares la guerre. »

Il semble bien que la Russie et la Chine sont dans cette logique.

Ou il y a une paix où le Swift n’est plus exclusivement contrôlé par l’Occident au détriment de ces grands pays qui font le tiers de l’humanité ou, alors, l’économie occidentale sera menacée. Car l’économie occidentale est très fragile surtout lorsqu’elle est sous pression. Et qu’à la rumeur il est laissé libre cours. C’est cela qui fera s’effondrer les Bourses ( Cac 40 et ses équivalents à travers le monde).

Voilà pourquoi cette situation est une première mondiale. Une » Guerre mondiale' » sur le plan économique et financier. C’est cela l’enjeu.

D’ailleurs en Occident c’est la seule religion qui existe. Et dont le Palais Papal se trouve à Wall Street.

Pour mieux comprendre, nous sommes dans un software. Un monde dont la douceur l’emporte sur la violence. C’est une cyber guerre dont l’enjeu est: Qui détiendra tout ou partie du Swift ?

La Chine, la Russie et leurs alliés ne sont plus prêts à laisser faire les Américains et leurs alliés, principalement Anglais. Pour ne pas dire anglo européens.

Ou ils détruisent le système ou ils le partagent. Mieux, un accord sur le Swift avec un nouveau Conseil d’administration dont feront partie la Chine, la Russie et les autres rendra caduque l’existence même de l’ OTAN.

À moins que ne ce soit l’ OTAN qui englobe, à la fois, la Russie, la Chine et, même, l’Iran. Mais l’OTAN contre qui?

Dr Ahmed Khalifa Niasse