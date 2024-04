Rwanda : Paul Kagame réagit à la polémique sur les propos d’Emmanuel Macron sur le génocide des Tutsis

XALIMANEWS-Ce lundi 8 avril au matin, le président Paul Kagame une conférence de presse dans la capitale Kigali. Il a réagi aux propos du président français Emmanuel Macron sur le génocide du Rwanda.

Dans une vidéo, le chef de l’Elysée a insisté sur la nécessité de « regarder le passé en face », sans pour autant revenir sur la citation transmise par la présidence à la presse, indiquant que la France « aurait pu arrêter le génocide ». Emmanuel Macron n’a pas fait le déplacement à Kigali dimanche 7 avril pour les commémorations du 30e anniversaire du génocide, mais il a fait un message vidéo. D’après Radio France internationale, le message s’est inscrit dans la droite ligne de celui prononcé dans la capitale rwandaise le 27 mai 2021, lorsqu’il avait reconnu une responsabilité « accablante » de la France dans le génocide contre les Tutsis, en insistant sur la nécessité de « regarder le passé en face ».

Dans sa conférence de presse lundi 8 avril au matin, le président rwandais Paul Kagame a réagi à la polémique en la balayant d’un revers de main dans ses propos relayés par RFI: « La relation entre le Rwanda et la France a été bonne ces derniers jours, (…) je me concentre sur les bonnes choses qui peuvent arriver si on fait des progrès. »