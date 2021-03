La seconde période (1993-1994) porte sur le désengagement français, qui ne change cependant pas la nature de l’analyse alors faite du conflit. La troisième période (1994) suit l’assassinat du président Habyarimana le 6 avril et le déclenchement du génocide. La France reconnaît certes assez vite l’existence d’un génocide mais ne change pas réellement de politique pour autant, affirme le rapport. « L’emploi du terme génocide n’entraîne pas cependant une remise en cause fondamentale de la politique de la France qui demeure obsédée par la menace du FPR et n’abandonne jamais la condamnation “équilibrée” des massacres commis par les deux camps. » Signe de cet « aveuglement continu », la France persiste même alors à imaginer « une négociation qui permettrait un partage d’un pouvoir entre le FPR et ce qui peut rester du régime ».

La commission a choisi de suivre une ligne chronologique pour expliquer « la défaite de la pensée » que fut la politique française au Rwanda. Dans la première période (1990 à 1993), celle de l’opération « Noroît » et de l’engagement militaire français, se posent les bases de l’échec. L’idée est alors, selon la commission, « que le Rwanda a été agressé militairement par le FPR » où l’on voit, non pas une rébellion rwandaise à majorité de Tutsis, mais « un groupe ougando-tutsi (…) », voire « que son action s’inscrit sans un contexte géopolitique plus vaste encore ». Autrement dit : le péril anglo-saxon. Malgré les massacres, la France va justifier par cette idéologie « la livraison, en quantités considérables, d’armes et de munitions » et « l’implication très grande des militaires français dans la formation des forces armées rwandaises » parfois « en urgence ».

