XALIMANEWS- Me El Hadj Diouf fait face à la presse pour parler de l’affaire Sonko. Il a profité de l’occasion pour annoncer qu’il va porter plainte contre Ousmane Sonko (qu’il accuse d’être derrière ceux qui ont incendié) sa maison pour tentative d’assassinat. Il a, dans la foulée, indiqué qu’il a les noms de ceux qui ont envoyé des messages pour inciter les jeunes à aller attaquer sa maison. « Quand ceux qui ont incendié la maison m’avaient trouvé chez moi je ne serais pas là aujourd’hui parce qu’ils n’étaient pas venus dans le but de me caresser ou de me masser. J’ai tous les noms de ceux qui ont envoyé des messages dans ce sens »; a fait savoir l’avocat

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy