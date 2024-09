Sa Majesté la Reine Mère Alyse Umoye Diedhiou du royaume Bu Badjum Ayii d’Oussouye rend hommage à Abdou N’dukur Kacc Ndao

2013 – 2024 Oui il y a 11 ans jour pour jour je vous accueillais chez moi avec assurance, vous me donniez l’image de grand prêtre du royaume, avec un accoutrement d’un homme des forêts du Kassa comme si c’était le retour de l’enfant prodigue du royaume.

J’avais peur de votre style d’accoutrement mais ma mission de Reine mère m’oblige à accueillir tout être humain quelle que soit son origine. Donc c’était votre stratégie car vous aviez appris beaucoup de fausses nouvelles sur votre très cher Kassa.

Et je ne m’étais pas trompé car le grand anthropologue que vous étiez rayonnait sur votre visage et votre démarche. Votre identité sérère ressemblait exactement à celui du Kassa et pour preuve c’est à l’annonce de cette mauvaise nouvelle au moment où tout le Kassa attendait le retour de la dépouille de leur fils qu’ils apprendront la réalité de votre Identité.

N’dukur tu n’avais pas l’habitude de partir sans me dire aurevoir jamais !!! Et pourquoi je n’y avais pas pensée ? sacré N’dukur pour une première vous m’avez eu !!!

Oh Seigneur !!! Pourquoi celui-là dont les populations ont tant besoins ? Mais j’ai compris Seigneur que dans votre logique vous en avez le plus besoin. Mais pour une fois Seigneur vous auriez dû nous demander notre Avis.

N’dukur en moins d’une semaine, la pipe serrée entre vos lèvres vous avez fait le tour du Kassa ; Essoulalou, Eyoune, en passant par le Ediamat en guinée Bissau, puis le Fogny et le Diakay pour en prendre la direction de l’IFAN Non !!! Ne me dites pas que vous faisiez vos aurevoirs Sacré N’dukur.

Combattant de la promotion des cultures traditionnelles

Combattant de la Paix et de l’équité sociale

Combattant de la sécurité des populations

Grand artisan des cultures sérères et Diolas

C’est l’occasion, de saluer vos efforts, vos engagements dans la mutation de notre système traditionnel vers le standard international. Il est vrai que le chemin est encore long et beaucoup de défis restent à relever à l’aune de cette mutation. Et au moment où nous avions le plus besoin de vous Champion ; vous nous quittez. Comme pour nous épargner de quelle souffrance. N’dukur ta chère Reine souffre encore plus car tu auras tout fait sans assurer ta relève.

Par ailleurs, qu’il me soit permit d’adresser mes sincères Condoléances à votre famille biologique, et très reconnaissante de vos efforts engagés dans le cadre de la promotion de notre culture.

Votre implication dans la promotion, la sécurité de notre culture du royaume et du département, nous ne pouvons que vous rendre un très grand hommage.

L’espoir des populations du Kassa était de vous voir, vous impliquer encore une fois davantage pour récupérer et stabiliser les zones encore sous les mines.

N’dukur vos conseils ont raisonné de mille feux dans ma tête ce jour 06 septembre 2024 à l’annonce de la mauvaise nouvelle que la fâcheuse avait encore frappé très fort.

Je me rappelle encore de cette Phrase : je te cite N’dukur : « Le plus important n’est pas d’arriver au sommet, le plus important est d’y demeurer ».

« Ma volonté, Majesté est de te voir non seulement demeurer au sommet ; mais aussi ma volonté est de te voir prendre de la place sur le plan africain. Et cela est possible car point n’est besoin de rappeler qu’à ce jour tu es accueillie par tes paires Africaines et Américaines ».

L’anthropologue a écrit et l’histoire a retenu qu’en date du 06 Septembre 2024, infatigable et grand défenseur des cultures traditionnelles diolas et sérères, de la paix et de la sécurité des populations est parti sous la pointe des pieds avec missions accomplies.

N’dukur Mission Accomplie Ouiii mais sans me confier à personne !!

N’dukur repose en paix et que la terre te soit légère

SA MAJESTE LA REINE MERE

ALYSE UMOYE DIEDHIOU DU

ROYAUME BU BADJUM AYII D’OUSSOUYE