Des câbles de la ligne de communication du TER ont été sectionnés au niveau de la forêt classée de Mbao. Sur place, des outils, apparemment utilisés par les malfrats pour accomplir leur sale boulot, ont été retrouvés sur place. Le directeur général de l’Apix qui s’est rendu, hier, sur les lieux du forfait pour constater de visu les dégâts est revenu sur ce qui s’est passé : « le TER consacre des zones de couverture de 8 heures à 22 heures et de 22 heures jusqu’au lendemain, donc, hier soir, (avant hier NDLR) il y a eu une intrusion sur la plateforme avec des actes de vandalisme et d’incivisme qui ont entrainé des vols de câbles enterrés. Ceux qui ont fait ce forfait connaissent bien qu’ils avaient accès à des câbles de signalisation. Ils ont pu déterrer et tirer des mous de 60 mètre de câble. Ensuite, ils ont procédé au sectionnement », renseigne Mountaga Sy. Le DG de l’Apix qui annonce une plainte contre X indique avec fermeté que l’État ne sera pas faible sur ce coup et prendra toutes ses responsabilités parce que « c’est un acte dangereux » puisque le pire pourrait arriver. M. Sy rappelle que les techniciens sont à l’œuvre et que dès demain les trains commenceront à rouler. « Nous sommes en train de monter un câble aujourd’hui et nous allons retrouver un fonctionnement normal dans la soirée. Demain matin, les trains retourneront au fonctionnement normal » », rassure?t?il.

