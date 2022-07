«Il y a 2600 élèves au niveau de ce lycée. Et l’incident s’est déroulé dans une classe de quatrième, composée de 17 élèves. Mais ces actes ne peuvent plus prospérer. Ces élèves incriminés seront identifiés et recherchés par la gendarmerie», a laissé entendre le ministre qui rappelle que l’école, en tant que lieu de socialisation et de transmission de l’excellence, doit bien être sauvegardée et préservée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy