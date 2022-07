‘’ D’abord il faut préciser que c’est un lycée où il y a plus 2600 élèves, ça c’est le premier constat. Deuxième constat, c’est une classe de 4eme et troisièmement, c’est déplorable et nous n’allons pas l’accepter. L’année dernière il y avait eu un cas similaire à celui-là et nous les avons arrêté tout suite, cette fois ci aussi les élèves ont été identifiés ainsi que le leader. Aujourd’hui, l’école est en train de faire leur conseil de discipline et ils vont prendre des sanctions à l’encontre de ces élèves. Les élèves et leurs parents vont réparer cette classe. Au moment où on a besoin de tables bancs, on ne peut pas voir ça », a fustigé le ministre.

