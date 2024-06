Sadio Mané – Sonko : Deux modèles de patriotisme achevé (Par Amadou Demba LO)

L’image est illustrative et mérite une attention particulière de notre part. Deux hommes même destinée. Celle d’un amour sincère et sans condition pour leur pays au prix de lourds sacrifices et obstacles l’un pour l’autre. Mané s’est illustré sur les pelouses des plus grands stades du monde, Sonko sur les sentiers périlleux de la politique entre 2014 et 2024. Certes, ils ont deux trajectoires différentes, mais présentent des similitudes sur certains traits de caractère. Magnanime, dévoué à la cause du Sénégal mais aussi et surtout le don de soi pour la patrie, les deux natifs de la Casamance ont marqué l’esprit des Sénégalais au cours de ces dix dernières années.

Le capitaine des Lions a contribué largement au sacre historique du Sénégal à la CAN 2021, une première pour notre pays. Il brille sur et en dehors des terrains à travers ses multiples actions allant dans le sens de soulager ses compatriotes. Son initiative audacieuse de répondre à l’appel du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, aux Sénégalais désireux de contribuer à la transformation structurelle de l’économie, est un pas dans la bonne direction et encouragera davantage de citoyens à venir investir dans des projets nationaux prometteurs. Le plus frappant chez le numéro 10 des Lions, c’est son ancrage aux valeurs culturelles et cultuelles du Sénégal malgré son influence au niveau mondial.

Le leader de PASTEF, quant à lui, a permis au Sénégal de réussir l’alternance générationnelle de la classe politique et l’émergence d’un nouveau modèle d’homme politique. Tel un numéro 10, Sonko a réussi à faire élire en 2022 des maires et des députés et propulser récemment en 2024 son numéro 2 à la magistrature suprême, à la suite d’un parcours parsemé d’embûches. Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko est en train de matérialiser son ambitieux projet de faire du Sénégal un pays souverain, juste et prospère. Une vision qu’il partage avec le Président Bassirou Diomaye Faye. Un tandem inédit dans la gestion des affaires publiques.

Le rencontre de ces deux figures emblématiques de notre pays ne pouvait passer inaperçue pour le citoyen lambda. Leurs parcours devraient servir de modèle à donner au Sénégal dans toutes ses composantes.

ADL