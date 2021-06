Non contents avoir fait du Sénégal le seul pays au monde qui ne peut jouer aucun match dans sa capitale depuis maintenant des années, non contents d’avoir battu le record du seul pays au monde qui a joué deux coupes du monde et plusieurs coupes d’Afrique d’affilé tout en ne disposant pas un seul stade qui répond aux normes internationales, non contents de nous avoir couvert de honte en obligeant le pays à aller jouer en Guinée ou au Cap vert ses matchs officiels de qualifications à la coupe du monde, les dirigeants sportifs au plus haut sommet, tant au niveau fédéral qu’étatique, trouvent l’occasion en or de sortir de leur sinistre trou pour achever le boulot

En jugeant nécessaire de porter la double réplique à Sadio Mané, nos responsables fédéraux et gouvernementaux étalent à la place publique cette carence qui nous confine honteusement dans l’éternelle honte du sous-développement. Comment des gens qui ont lamentablement échoué et qui devaient en tirer toutes les questions en rasant les murs peuvent – ils descendre aussi bas ?

« Nous ne sommes pas à Anfield, nous sommes en Afrique » a dit l’un et a répété l’autre. Une triste manière de justifier le manque de sérieux, l’inacceptable complexe inférieur et le choix de s’éterniser dans le sous-développement et l’amateurisme. Vous venez de rater une belle occasion de vous taire. Quel manque d’ambition ! Tout indique que le choix de la médiocrité est le propre du citoyen et du gouvernant sénégalais. Nous regrettons tous, aujourd’hui encore, le piteux état qu’est devenu ce bijou que fut le stade de l’amitié au lendemain du départ des chinois.

La voix de Sadio Mané est au-dessus de la vôtre. Il n’est pas seulement celle du footballeur. Il est de nos jours notre ambassadeur le plus valeureux, c’est-à-dire non seulement celui qui hisse le nom de notre pays au firmament du monde mais celui qui incarne nos valeurs les plus chères : culte du travail bien fait, modestie, générosité, discipline, patriotisme, générosité, empathie.

Il passe la nuit et le jour dans chaque cœur de chaque sénégalais et chaque sénégalaise qui a un grain d’amour pour notre pays. Par conséquent, il est plus légitime que l’ensemble des hommes politiques du pays. Quand il parle, on l’écoute et on analyse ses propos.

Pourquoi ne cherchez vous pas à faire mieux que les anglais en matière de stade ? Pourquoi pensez-vous que nous ne devons pas mériter autant qu’eux ou plus ? Pourtant c’est plusieurs milliards qui passent dans vos mains ? Qu’est ce que vous en faites ? Aidez-nous à être fiers de nous.

Falilou Cissé Bamako