Saint-Louis : 81 personnes interpellées après les violences

XALIMANEWS- Le gouverneur de Saint-Louis a annoncé que 81 personnes ont été interpellées. Cela fait suite aux violences survenues dans la ville de Saint-Louis lors du passage de la caravane nationale de l’inter-coalition Sam Sa Kaadu et Takku-Wallu.

Le communiqué précise que des instructions ont été données aux forces de l’ordre, notamment la Police et la Gendarmerie, afin de renforcer la sécurité et la protection des biens lors du passage des caravanes politiques sur toute la région.