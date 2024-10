Saint Louis/ Campagne électorale: La liste Pastef fait vibrer les rues, les promesses des investis 

XALIMANEWS: (Sud Quotidien) Les investis sur la liste départementale de Saint-Louis du parti Pastef ont démarré également leur campagne électorale en vue des élections législatives du 17 novembre prochain. Ces têtes de liste départementale ont effectué une caravane qui a sillonné les quartiers du faubourg de Sor et de la Langue de Barbarie. L’étape du marché Tendjiguène de Sor a été l’occasion pour Alioune Dièye, deuxième sur la liste après Mme Yacine Samb, de parler aux marchands ambulants établis le long de l’Avenue Président Macky Sall, avenue Général De Gaulle. Il a promis d’améliorer leurs conditions de travail. « Si vous nous faites confiance et que nous remportions ces élections législatives, nous vous promettons d’avoir plus de considération à votre égard. Une fois élus députés, nous ferons tout pour vous construire des marchés et vous subventionner pour que vous puissiez faire convenablement votre travail. Nous ne doutons pas de votre bravoure car nous voyons le travail que vous abattez au quotidien pour subvenir aux besoins de vos familles », a-t-il lancé à l’endroit des marchands ambulants. Il dit connaître bien les difficultés et souffrances qu’ils endurent pour avoir lui aussi exercer dans ce secteur du commerce pendant plus d’une vingtaine d’années après ses études universitaires. L’État, a-t-il ajouté, devrait accompagner ce secteur tout comme il le fait avec celui de la pêche. « Nous nous engageons une fois élus députés d’œuvrer pour que l’État vous accompagne et vous encadre dans l’exercice de vos activités afin que vous ayez une retraite digne », a promis M. Dièye devant une foule monstre de militants. La caravane a ensuite poursuivi la route en direction de la Langue de Barbarie. Elle a sillonné hier, lundi, les quartiers comme Médina Bois, ISRA, Coumba Dieng, Cité Niakh et Ndiolofène. Ce mardi, elle sera à Tendjiguène Sor, Médina Marmyal, Darou, Khor-Usine et Vauvert.