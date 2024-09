Saint-Louis : La Dnlt met fin aux agissements d’un réseau de trafic de migrants 

XALIMANEWS-La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), en partenariat avec l’antenne de Saint-Louis, a démantelé une filière de trafic de migrants, aboutissant à l’arrestation de quatre capitaines de pirogue et d’un organisateur en possession de 5 500 000 F CFA. Cette opération, orchestrée par la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF), s’est déroulée entre Mboro et Saint-Louis suite à des informations cruciales.

Les suspects étaient en train de préparer un voyage clandestin en pirogue vers les îles Canaries. Le commissaire Mouhamed Guèye a annoncé la saisie d’un moteur destiné à la traversée ainsi que de la somme d’argent, la pirogue étant déjà localisée à Mboro pour cette traversée illégale.

Les cinq personnes interpellées ont été placées en garde à vue, et une enquête est en cours pour découvrir d’éventuels complices. Cette opération représente une avancée importante dans la lutte contre le trafic de migrants, un fléau qui demeure une menace sérieuse pour ceux tentant de rejoindre l’Europe par la mer.