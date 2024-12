Saint Louis: Un membre de la Sécurité de Barthelemy DIAS arrêté lors de la campagne, est décédé en prison

XALIMANEWS: Selon les informations exclusives de Xalima, un membre de la Sécurité de Barthelemy DIAS arrêté lors de la campagne électorale des élections législatives , est décédé à la prison de Saint Louis.

La mauvaise nouvelle a été confirmée par Mor Gueye Lo, proche de Barthelemy dans une notre reçue par la rédaction

“C’est avec une immense tristesse que je vous annonce le décès tragique d’un membre de la sécurité de Barthélemy Dias, qui est mort en prison suite aux violences qu’il a subies. Lors de son arrestation à Alou Kagne, lui et ses compagnons ont été bastionnés, frappés, matraqués au sol, et des fusils ont été pointés sur leurs têtes par des éléments de la BIP. Cette brutalité injustifiable a contribué à sa mort”, a asséné Mor Guèye Lo

Et de poursuivre: “Je dénonce fermement ces actes de violence et d’impunité. Nous ne pouvons accepter de tels traitements. Justice doit être rendue, et ces abus de pouvoir ne doivent pas rester impunis. Que son âme repose en paix. Nous ne l’oublierons jamais et continuerons à nous battre pour qu’une telle tragédie ne se répète plus”