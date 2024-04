Saisie de billets noirs d’une valeur de 315 millions de FCFA par les Douanes de Dakar-Extérieur

XALIMANEWS-La Brigade spéciale et de Recherche des Douanes (BSR) de la Subdivision de Dakar-Extérieur, relevant de la Direction régionale des Douanes de l’Ouest, a opéré une saisie significative de billets noirs, évaluée à près de 314 826 036 francs CFA.

Selon les informations rapportées par la division communication de la Douane, cet événement majeur s’est déroulé le dimanche 7 avril 2024, aux alentours de 10 heures, à la Cité Balabey de Thiès. Cette opération couronnée de succès est le fruit d’un renseignement bien exploité concernant des individus cherchant à convertir des billets noirs en dollars par le biais d’un processus de blanchiment.

Grâce à un dispositif de surveillance efficace et à l’intervention prompte des agents de la Brigade spéciale et de Recherche, l’opération de blanchiment a été interrompue et le colis contenant les billets de couleur verdâtre a été saisi. En tout, ce sont 5400 billets noirs en coupures de 100 dollars américains qui ont été découverts.

Six individus impliqués dans cette affaire de faux monnayage ont été appréhendés sur les lieux et remis entre les mains du Parquet de Thiès pour les suites judiciaires nécessaires.

Face à cette menace économique et sécuritaire que représente le faux monnayage, l’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à lutter contre les flux financiers illicites. Elle en appelle à la collaboration et au soutien de la population dans cette mission cruciale.