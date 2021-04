XALIMANEWS- « Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je travaille dans l’illégalité (…) », a déclare le Chinois Zang Hai Dong, interrogé par les enquêteurs. « Pour la commercialisation des médicaments, nous accompli toute la procédure nécessaire en la matière et les dossiers ont été déposés à la Direction de la Pharmacie et du Médicament mais l’autorisation n’est pas encore sortie », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter:: « nous avons commencé à commercialiser les médicaments parce qu’il avait déjà un stock de deux containers et que la date de péremption s’approchait. « Ce serait un énorme manquer à gagner si je ne parvenais pas à les écouler au niveau des hôpitaux, centres de santé, cliniques », ajoute-t-il.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy