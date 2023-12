En seulement six mois, entre avril et octobre, les gendarmes ont réussi à saisir plus de 3,6 milliards FCFA de faux billets à Keur Massar. Le journal rappelle qu’un épisode marquant de cette lutte contre la contrefaçon s’est déroulé le 16 octobre dernier, avec la saisie de 500 millions de FCFA en faux billets et l’arrestation de plusieurs individus.

