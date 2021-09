« Un bilan satisfaisant qui est allé au-delà de nos attentes. Les partenaires ont répondu présent à l’appel », tels sont les mots de Chouaib Coulibaly PDG de SMS Consulting pour marquer la réussite totale du salon Économique du Sénégal à New York qui s’est déroulé 22 et 23 septembre. Dans une ambiance joviale avec des sonorités africaines s’est déroulé le salon Économique du Sénégal à New York qui a été une grande satisfaction pour le SMS Consulting. Alors que l’un des objectifs du salon était d’aider les petites entreprises sénégalaises à avoir une ouverture internationale et de montrer leurs talents pour pouvoir vendre la destination Sénégal ainsi que le label Sénégalais. Et à ce niveau, le PDG affirme qu’ « il y’a une très grande réussite », et la cérémonie l’atteste avec les présences de nombreuses entreprises. Le salon a été marqué aussi par les présences des partenaires qui eux aussi ont eu une satisfaction. Parmi ces partenaires il y’avait Xalima.com, DGASE, consulat du Sénégal à New-York, ASPT, CMU et Asepex. De plus, Les autorités américaines ont été aussi de la partie, le gouvernement américain a été représenté par le SBS, qui est une entité assez importante dans la mesure où elle aide les business qui aide la minorité à se développer.

