Xalimanews- « Pour l’événement du 22 et 23 septembre prochain, les choses se précisent parce qu’on est à une semaine de la manifestation. C’était véritablement difficile parce qu’on est encore dans la covid et lorsqu’on lançait les dates, la troisième vague de covid battait son plein au Sénégal. Mais Dieu merci, les choses s’améliorent, et aujourd’hui on a beaucoup d’entreprises locales qui se sont inscrites » s’est réjoui Chouaib Coulibaly, PDG SMS Consulting.

Le PDG ajoute, « l’un des objectifs de cette rencontre est d’aider les petites entreprises à avoir une ouverture internationale et de montrer leurs talents pour pouvoir vendre la destination Sénégal ainsi que le label Sénégalais. Et à ce niveau là, il y’a une très grande réussite parce que beaucoup de gens se sont manifestés et il y’avait une centaine d’entreprises qui voulaient y participer. Malheureusement, elles n’ont pas toutes rempli les critères de sélection. Maintenant, on attend les délivrances de visa de la vingtaine qui va participer à l’événement. Des compagnies et des ministères ont aussi confirmé leurs participations ».

« Aujourd’hui, notre plus grande fierté est de faire cet événement et d’avoir l’accompagnement d’autres structures américaines. On a été contacté de manière directe ou indirecte par des très grandes entreprises américaines qui sont dans l’investissement direct ou indirect. Certainement, on pourra faire une liste beaucoup plus complète dans deux ou trois jours parce qu’on est en négociation. Et ça, c’est une très grande fierté », affirme-t-il. Chouaib Coulibaly de continuer « Il y’a aussi Air Sénégal qui est notre partenaire, ils seront présent durant tous les deux jours pour pouvoir montrer le label sénégalais dans le but de convaincre tous les africains de voyager avec Air Sénégal. Mais aussi il y’a d’autres partenaires importants comme le FONGAD, qui est une structure de la diaspora, il aide à l’investissement au Sénégal ».

Les autorités américaines seront aussi de l’événement, « le gouvernement américain sera présent et sera représenté par le SBS, c’est une entité assez importante dans la mesure où elle aide les business qui viendra la minorité qui viendra expliquer toutes les potentialités qui sont offertes à la diaspora?a conclu le PDG de SMS Consulting.