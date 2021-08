ADVERTISEMENT

Xalimanews-« C’est dans le contexte post-covid » que nous comptons organiser un Salon Economique à New York (Etats-Unis). Le choix de cette ville s’explique par le fait qu’en plus d’être la capitale économique des Etats-Unis, elle se situe stratégiquement dans le “Tri-State Area” (New York, New Jersey et Connecticut) où est concentré un grand nombre de sénégalais, ainsi que de puissants hommes d’affaires américains », renseigne l’administrateur général M. Moussa Dione.

L’événement se déroulera le 22 et le 23 Septembre 2021 avec pour but d’exposer aux yeux du monde, des partenaires économiques des Etats- Unis et de la diaspora les différentes facettes des produits « Made in Sénégal ».

Dans cette dynamique le Sénégal Medical Services Consulting à travers le salon mettra en exergue l’artisanat sénégalais à travers des expositions de produits made in Sénégal, une ébauche de facilitation de liens entre structures publiques/privées sénégalaises et partenaires américains, et des ventes de produits immobiliers et bancaires, notamment.

Selon toujours l’administrateur général de Sénégal Medical Services Consulting les objectifs du salon économique sont :

D’abord, « de faire la promotion et la vulgarisation du savoir-faire sénégalais ; de créer une nouvelle connexion des Sénégalais de la diaspora nord-américaine avec leur pays à travers des opportunités et potentialités d’investissement d’une part, mais aussi, des services dont ils pourraient bénéficier directement en conseil d’investissement, d’autre part ». Ensuite, « une ébauche de mise en lien de structures publiques/privées américaines avec leurs pairs sénégalais. Cela s’inscrit dans le cadre de l’ouverture économique de notre pays vers les pays anglo-saxons développés », ainsi, le salon « sera un véritable Rendez-vous entre le Sénégal et les USA, pour un nouveau départ dans la coopération Américano-sénégalaise. Cet évènement permettra de présenter le potentiel du Sénégal comme une destination d’investissement prioritaire en Afrique pour les Etats-Unis ». Enfin, « en organisant le salon chaque année à la même période, nous comptons fidéliser le public, mais également l’ensemble de nos partenaires sur le long-terme. De cette manière, le salon deviendra incontournable dans la vie économique new yorkaise ».

Le Sénégal Medical Services Consulting profitera « de cette occasion pour jeter un regard prospectif et évaluer les avancées et manquements à propos des opportunités qu’offrent le marché nord-américain et l’AGOA », a conclu son administrateur général.