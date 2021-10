À Paris du 5 au 8 octobre s’est déroulé le salon IFTM Top Résa et le Sénégal était le seul pays de l’Afrique sub-saharienne a y tenir un stand à travers l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT). « Le Sénégal qui a levé toutes les restrictions d’entrée sur son territoire, a ainsi entamé, à travers l’un des plus grands salons professionnels du tourisme et des voyages, la relance du secteur longtemps plombée par la pandémie du coronavirus », a expliqué ASPT dans un communiqué. Il poursuit, « l’ASPT a rassuré les professionnels du tourisme français sur la situation sanitaire du Sénégal qui a d’ailleurs été retiré de la liste des pays orange et passe au vert, selon le gouvernement français dans un Arrêté publié le 8 octobre 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 ». Le communiqué précise ainsi, « les touristes peuvent désormais entrer au Sénégal sur simple présentation d’un « pass sanitaire » dûment délivré par les services compétents ou d’un test RT-PCR COVID-19 négatif datant de moins de cinq (05) jours ». Selon ASPT, « la participation remarquée du Sénégal, seul pays de l’Afrique sub-saharienne a tenir un stand au Salon IFTM TOP RESA, est synonyme d’une volonté portée par tout le secteur touristique sénégalais, afin de réaliser de meilleures performances et de renforcer la visibilité de la Destination Sénégal ». « L’objectif de cette participation, était pour le Sénégal, de profiter de la visibilité exceptionnelle de cet évènement pour remobiliser les partenaires de la Destination dans la relance des activités de promotion sur son premier marché pourvoyeur de touristes, mais également de rassurer sur les conditions sanitaires en vigueur et la levée de restriction d’accès », ajoute le communiqué. Avant de conclure, « l’ASPT va parapher avec les professionnels du tourisme français des partenariats gagnant-gagnant pour enclencher définitivement la relance touristique. L’ouverture du marché international conjugué avec les efforts du tourisme interne (Taamu Sénégal) va permettre d’améliorer les recettes touristiques d’ici 2022 et de rebondir ».

