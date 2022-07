“C’est à nous, leaders africains, de nous unir et de nous rassembler autour de l’essentiel et faire sauter ces barrières “, a-t-il fait savoir avant de plaider pour que l’Afrique ait un seul passeport et parler d’une même langue financière et économique face à tous les blocs “parce que nous avons les richesses dont l’occident a besoin”. “Chaque fois que l’Occident a eu besoin de richesses, il est venu les prendre en Afrique et dans cette nouvelle forme de richesse constituée de gaz, de pétrole,…, il faudrait que nous, puissamment, d’une façon indépendante, puissions négocier celà”, a suggéré M. Ndiaye.

