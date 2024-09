Samuel Sarr, Farba Ngom, Lat Diop, Gabrielle Kane, Mansour Faye, Cheikh Oumar Hanne…: Près de 300 ministres, directeurs généraux et DAGE soumis à une interdiction de sortie du territoire national

XALIMANEWS-Dans son édition de ce mercredi, le journal Le Témoin dévoile en exclusivité une partie de la liste des personnalités de l’ancien régime qui se voient interdites de sortie du territoire sénégalais.

Selon le journal, la machine judiciaire se met en marche pour répondre à la demande du peuple en matière de reddition des comptes. Pour faciliter les arrestations préventives et les mandats d’amener, sous l’instruction du Parquet général, la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPAF) a commencé à appliquer des mesures d’interdiction de sortie pour près de 300 anciens dignitaires.

Parmi ces dignitaires, Le Témoin mentionne plusieurs noms, dont Samuel Sarr, Farba Ngom, Moussa Sow « Puma », Lat Diop, Gabrielle Kane, Mansour Faye, Cheikh Oumar Hanne, Me Moussa Bocar Thiam, Abdoulaye Seydou Sow, Aliou Sall, Mame Boye Diao, Mamour Diallo, Mamadou Guèye, Manar Sall, Félix Antoine Dionne, et Mame Mbaye Niang, ce dernier ayant déjà quitté le Sénégal. La liste est cependant non exhaustive.

De plus, plusieurs autres Directeurs généraux de sociétés nationales, administrateurs de fonds publics, hauts fonctionnaires et hommes d’affaires influents sont également concernés. En tout, environ une quinzaine de DAGE (Directeurs de l’administration générale et de l’équipement) sont impliqués.