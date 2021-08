En effet, les dispositions de l’article 170 de ladite loi sont extrêmement claires : « la promotion et la valorisation des sites et monuments historiques relèvent de la compétence de la Ville ». Il n’y a plus matière à débat. SANDAGA n’appartient pas uniquement à la Ville de Dakar : c’est un patrimoine de tous les sénégalais. Par conséquent, tous nos concitoyens doivent se mobiliser pour sauvegarder ce patrimoine et barrer la route au régime de Macky Sall dont le sombre dessein est de dépouiller la Ville de Dakar de ses attributs et de ses compétences essentielles. Il faut stopper cette énième forfaiture d’un régime moribond. Jour après jour, Macky Sall saccage les institutions et prolonge la courbe de ses tripatouillages, destinés à étendre toujours plus son pouvoir. En violation totale de la loi.

