Gilead a expliqué dans un communiqué que le médicament est «indiqué pour le traitement de la COVID-19 chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus qui pèsent au moins 40 kg et sont atteints d’une pneumonie nécessitant un recours à l’oxygénothérapie».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy