« Nous avons une épidémie d’arbre virose de chikungunya plus précisément qui est transmise par un vecteur aèdes qui ressemble à des cas de paludisme par sa manifestation clinique. Les symptômes de cette fièvre peuvent aller jusqu’à 38° au-delà plus des douleurs articulaire et musculaire mais aussi au niveau de la tête avec des céphalées », a-t- il expliqué, signalant que la maladie n’est pas mortelle.

